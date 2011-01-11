Чорновил: Янукович потихоньку осваивает «качели» имени Кучмы

Входящий в парламентское большинство внефракционный нардеп Тарас Чорновил считает, что Президент Виктор Янукович начинает балансировать между различными группами в своем окружении, как это в свое время делал Леонид Кучма.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Янукович потихоньку осваивает «качели» имени Кучмы, когда одних приподнимает, других приспускает, и так «качает». То, что Хорошковского поперли из Высшего совета юстиции, думаю, откуда-то еще могут попереть, - это означает, что Виктор Федорович уже научился играть не в одну игру, тем более после того, как русские его «кинули» по полной программе, а эта команда ему обещала, что все будет в порядке. <…> Поэтому через некоторое время ситуация может измениться, начнут гонять по прокуратурам и некоторых из своих, из регионалов, это могут быть люди Ахметова, могут быть люди Фирташа. За экономику, исключительно за экономику, но очень жестко», - заявил Чорновил.

«Зато начнут обласкивать и любить многих людей из нынешней оппозиции», - добавил депутат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».