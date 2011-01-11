Чорновил: У многих регионалов будут серьезные проблемы с попаданием в списки

Входящий в парламентское большинство внефракционный нардеп Тарас Чорновил считает, что большинству представителей Партии регионов болеевыгодны выборы в 2012-ом году.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Большинство регионалов понимают, что у них будет серьезная проблема попадания в список, и они не хотят идти сейчас на выборы. Во-первых, они серьезно финансово потратились, и им в прошлом году не дали возможности отбить свои деньги, а они хотят их отбить. Во-вторых, значительное количество элит Партии регионов понимают, что со списками может быть не совсем хорошая ситуация, особенно в своем регионе. Им там надо восстановить ситуацию, взять под контроль по крайней мере то, что они получили на последних местных выборах», - считает депутат.

По его мнению, перед объявлением выборов Партии регионов надо будет провести большую подготовительную работу. «Им требуется прохождение, во-первых, закона о выборах, и во-вторых, прикормка округов, организация, распределение, четкое определение, кто куда идет и что делает. Но такие дела не делаются за неделю, две или три», - сказал Чорновил.

«Я думаю, что все элиты в Партии регионов уже давным-давно пришли к согласию в этом вопросе, что выборы должны состояться осенью 2012 года», - заключил депутат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».