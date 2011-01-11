Еврокомиссар поговорит с Януковичем о безвизовом режиме для Украины

Вчера во второй половине дня в Киев прилетел первый в 2011 году европейский гость — комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле.

В Киеве Фюле встретится с президентом Виктором Януковичем, премьером Николаем Азаровым, главой МИД, оппозиционерами, бизнесменами, медиаэкспертами. «Речь пойдет и о зоне свободной торговли, и о безвизовом режиме, и о планах работы на 2011 год», — сказали нам в представительстве Евросоюза в Украине, сообщает Сегодня.

Кроме того, Фюле поинтересуется бизнес-климатом в Украине и поговорит о наших реформах. В целом встреча плановая. Ничего судьбоносного от нее не ожидают и в АП, называя ее «штатной». А сам еврокомиссар накануне визита сказал, что его цель — «сделать наш диалог более интенсивным, опираясь на результаты саммита».

Напомним, 22 ноября в Брюсселе Украина получила план действий по предоставлению безвизового режима.