Абрамович потянулся на Чукотку

Роман Абрамович, выдвинувший свою кандидатуру на пост депутата думы Чукотского автономного округа, официально зарегистрирован чукотским избиркомом, сообщили в окружной избирательной комиссии.

Об этом сообщает "Взгляд".

Представитель избиркома сообщил, что в думу Чукотки избирается 12 депутатов. Для проведения выборов шести депутатов, избираемых по многомандатным избирательным округам, в регионе образованы два трехмандатных избирательных округа: Восточный округ N1 и Западный округ N2. Выборы еще шести законотворцев пройдут по единому избирательному округу.

По информации избиркома, по Восточному округу N1 документы представили пять кандидатов, из них два выдвинуты чукотскими "единороссами", один - представителями КПРФ, два - в порядке самовыдвижения.

Выборы депутатов думы Чукотского автономного округа пятого созыва назначены на 13 марта 2011 года.