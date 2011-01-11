Сегодня оппозиция хочет видеть в Верховной Раде Генерального прокурора

«БЮТ-Батькивщина» настаивает на том, чтобы на сегодняшнем заседании украинского парламента заслушать Генерального прокурора относительно задержания своих соратников.

Об этом 10 января на брифинге в парламенте заявил заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

«Мы остаемся на своих позициях и будем требовать, чтобы завтра первым вопросом был рассмотрен вопрос относительно заслушания Генпрокурора и уполномоченного по правам человека. А после того, в зависимости будут ли проголосованы эти постановления, мы будем определяться, нужно ли нам находиться дальше в сессионном зале, на этом празднике жизни», - добавил он.