Чорновил: Арест Тимошенко изолирует Януковича от мира

Входящий в парламентское большинство внефракционный нардеп Тарас Чорновил считает,что в случае ареста лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Президент Виктор Янукович окажется в изоляции от мира.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Для меня арест Тимошенко выпадает из всех правил, потому что это для нее был бы новый политический старт. А Януковича это привело бы к полной изоляции от мира. После того, как Совет Европы тех людей, которые отсидели по делу «Украина без Кучмы», признал политзаключенными, а сейчас идут какие двухзначные заявления по этому делу и его возобновление, любой арест политика будет восприниматься как политический. Иной трактовки в Европе не будет. Поэтому арест Тимошенко будет свидетельствовать о том, что Янукович абсолютно не контролирует ситуацию в стране, и все делается без его ведома. Поэтому вероятность ареста Тимошенко при элементарной доле здравого смысла выглядит совершенно невозможной», - считает Чорновил.

По мнению политика, в аресте Юрия Луценко стоит искать мотивы мести со стороны тех, кого он преследовал в 2005 году. «Арест Луценко несколько выпадает из общей ситуации, поскольку здесь, кроме принципа «чтобы все боялись, чтобы уважали», может играть или момент персональной мести, или мести деперсонализированной. Луценко играл значительную роль при абсолютно подобном, произвольном и юридически необоснованном аресте Бориса Колесникова. И маятник качнулся гораздо сильнее, чем в 2005 году, ведь Луценко в 2010 году - значительно большая фигура, чем Колесников был в 2005-м, когда никто из киевских элит его почти не знал», - считает депутат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».