Климкин о переговорах в Минске: все наши супер, будет что рассказать

Переговоры в Минске "нормандской четверки" продолжаются уже 14 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттере

"14 часов непрерывных переговоров. Несколько членов делегации буквально спят. Но все наши - супер! Будет что рассказать, и все потом", - написал он.

14 годин безперервних переговорів. Декілька членів делегації буквально сплять. Але всі наші - супер! Буде що розповісти, та все потім. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 февраля 2015

Между тем, на белорусском сайте tut.by появилась информация о том, что Президент Украины Петр Порошенко вышел из зала, в котором проходили переговоры и направился, предположительно, к месту, где должен быть подписан итоговый документ.

Как сообщает французский телеканал TF1, Меркель и Олланд проведут совместную пресс-конференцию после планируемого подписания соглашения по Украине.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам минских переговоров насчет урегулирования ситуации на Донбассе стороны намерены подписать итоговый документ.