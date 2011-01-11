Литвин не будет приставлять к депутатам наблюдателей

В 2011 году никакого института приставов в Верховной Раде не будет создано. Об этом в эфире «5 канала» заявил спикер парламента Владимир Литвин.

«Не будет приставов. Кто будет платить вообще заработную плату надзирателям за народными депутатами?» - сказал Литвин, уточнив, что в государственном бюджете на 2011 год финансирование Рады урезали.

«Во вторых, сколько их нужно иметь? Если закон о регламенте свидетельствует о том, что народные депутаты не имеют права вносить в зал Верховной Рады вещи, предметы, громкоговорители, плакаты и прочее, что не имеет отношения к законодательному процессу, а депутаты вносят. Кто их может остановить? Прапорщик, который стоит на входе? Он не имеет права прикасаться к народному депутату», - добавил Литвин.

По мнению спикера, «это вообще дикая постановка вопроса, хотя она и правомерна, чтобы тех людей, которые олицетворяют собой украинский народ, надо было еще приводить в чувство с помощью надзирателей или стражей за порядком».

Напомним, ранее Владимир Литвин заявил, что события в Верховной Раде 16 декабря нельзя назвать побоищем.