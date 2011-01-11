Вывести Симоненко во второй тур будет проще, чем Тягнибока - Чорновил

Входящий в парламентское большинство внефракционный нардеп Тарас Чорновил считает, что Петр Симоненко был бы более удобным для Виктора Януковича партнером во втором туре президентских выборов в 2015 году, чем Олег Тягнибок.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Натянуть» электорат под Симоненко по состоянию на сегодняшний момент гораздо проще, особенно учитывая несколько левые взгляды, и консерватизм по отношению к общественным проблемам на востоке и в центре страны. Просто надо снять прессинг, который висит над Компартией, и это могло бы быть легче реализовано, чем нациоцентричная позиция Тягнибока, которая часто доведена до крайности. «Свобода» имеет свое определенное поле, но, мне кажется, оно намного более ограничено, чем социальная составляющая, которой может спекулировать Симоненко», - считает Чорновил.

По мнению депутата, решить вопрос со следующими президентскими выборами можно по методике «Каневской четверки» 1999 года. «Надо делать нечто подобное на то, что делал Кучма в 1999 году. Для этого надо всех тихонько подталкивать к варианту «Каневской четверки». Для этого надо маргинализировать партии, для этого надо отрывать Президента от конкретной партии и создавать под него огромный пул политических сил», заявил Чорновил.

«Это все, в принципе, достаточно хорошо ложится в логику действий Левочкина, который тогда учился у Кучмы и Медведчука такие схемы делать», - подчеркнул депутат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».