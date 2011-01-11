Омбудсмен готовится к 10-минутному выступлению перед депутатами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева готовит 10-минутное выступление в парламенте о политических репрессиях в Украине. Омбудсман готова выступить перед народными депутатами, как только они примут соответствующее решение, сообщили «Главреду» в пресс-службе Карпачевой.

«Выступление ожидается - это версия - завтра. Во вторник Верховная Рада должна принять решение, в каком формате это будет. Спецдоклад, как предложил один представитель оппозиции - это неправильно, спецдоклад за одну ночь не готовится. Тем более, недавно уже были два спецдоклада – по европейским стандартам и по правам ребенка. Так что это будет просто специальное, так сказать, выступление. Десять минут», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, представители фракция «БЮТ-Батькивщина» на согласительном совете Верховной Рады потребовали 11 января заслушать специальный доклад уполномоченного ВР по правам человека и руководство Генпрокуратуры относительно арестов оппозиции.