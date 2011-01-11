Литвину стыдно за нынешнюю Верховную Раду

На сегодняшний день значение и роль Верховной Рады Украины в значительной степени нивелируют сами депутаты. Об этом заявил спикер парламента Владимир Литвин, сообщает канал «24».

«Драки, демарши, блокирования. Вместо того чтобы вести серьезный разговор, обеспечивать диалог пытаемся прижать друг друга, что повторяется с изменением акцентов», - отметил Литвин.

Он заявил, что на сегодняшний день часто решения принимают не фракции – они принимаются за пределами Верховной Рады.

«Голосуют не депутаты, а карточки. Мне стыдно перед людьми, но я ничего с этим сделать не могу», - заявил Литвин.

Отметим, при этом Владимир Литвин выступает против введения института приставов в Верховной Раде.