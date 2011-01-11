Фюле расскажет Януковичу, что без свободы слова Украине ЕС не видать

Сегодня, 11 января, комиссар по вопросам расширения Евросоюза и европейской политики соседства Штефан Фюле встретится с Президентом Украины Виктором Януковичем, премьер-министром и представителями правительства и парламента, чтобы согласовать план двустороннего сотрудничества на 2011 года, пишет «Немецкая волна».

По словам пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине Давида Стулика, интенсификация диалога между Украиной и ЕС связана с тем, что стороны предпочитают до конца года завершить переговоры относительно создания зоны свободной торговли с ЕС и имплементировать план действий относительно внедрения безвизового режима.

В то же время Стулик отметил, что Фюле будет поднимать вопрос и о свободе слова в Украине.

«Главный «меседж» - это то, что следующий год будет напряженным годом для внедрения реформ в Украине. Перед нами есть много вызовы. Не в последнюю очередь комиссар Фюле хочет поговорить о свободе собраний, свободе прессы, правах человека, развитии демократии. Потому что это ценность, на основании которой ЕС хочет строить свои отношения с Украиной», - отметил Стулик.

По его словам, нынешний визит еврокомиссара не стоит расценивать как «приезд ревизора». Впрочем, Штефан Фюле хочет быть обстоятельно проинформированным о последнем развитии событий в Украине. Поэтому он проводит встречу не только с официальными украинскими представителями, но и с общественными активистами негосударственных организаций.