У Яценюка обещают предоставить адвокатов всем, кого вызывают по Майдану-2

Партия «Фронт змин» обещает предоставлять бесплатную юридическую помощь участникам Налогового Майдана, в отношении которых будут незаконно возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

«Фронт змин» гарантирует, что будет предоставлять бесплатную юридическую помощь всем без исключения участникам манифестаций, направленных против принятия нового Налогового кодекса, в отношении которых будут (или уже были) незаконно возбуждены уголовные дела», - говорится в заявлении партии.

В политсиле подчеркивают, что до момента привлечения квалифицированных юристов лица, люди имеют право требовать предоставления им письменного запроса о предоставлении информации, а также надлежащим образом оформленной повестки в соответствующий орган.

Кроме того, независимо от участия защитника, лицо имеет право не давать никаких объяснений относительно себя и близких родственников, отмечает «Фронт змин».