Оппозиция Грузии создает комитеты гражданского сопротивления

Радикальное оппозиционное движение Грузии приступило к созданию комитетов гражданского сопротивления.

Об этом сообщила на сегодняшнем брифинге председатель инициативной группы «Всенародного собрания Грузии», пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили, передает РБК.

«Комитеты до конца января появятся во всех десяти районах столицы Грузии, а затем и в других городах страны. Необходимо лучше организовать неповиновение правящему режиму, и потому цель создаваемых комитетов состоит в подготовке людей к акциям гражданского сопротивления», - заявила Гаприндашвили.

«Основная задача движения - вынудить президента Грузии Михаила Саакашвили расстаться с полномочиями главы государства до конца нынешнего, 2011 года», - подчеркнула она.