Неизвестные пытаются сорвать брифинг НС о преследованиях оппозиции

Неизвестные лица пытаются сорвать проведение брифинга «Народной самообороны» обзванивая посольства и заявляя об отмене мероприятия. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе НС.

Отмечается, что 10 декабря руководством партии «Народная самооборона» было принято решение о проведении брифинга «Политические репрессии в Украине» для председателей и политических советников дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, 12 января 2011 года в офисе «Народной самообороны».

В то же время представителям партии стало известно, что неизвестные лица обзванивают посольства европейских государств и сообщают об отмене брифинга.

«Мы официально заявляем: несмотря на попытку власти помешать проведению мероприятия, брифинг «Политическая репрессия в Украине» состоятся 12 января 2011 года! Партия НС еще раз отмечает, что приглашает послов иностранных государств и представителей международной организации для участия в брифинге. Все провокационные действия против «Народной самообороны» мы осуждаем!», - заявили в НС.