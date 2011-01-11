12 января Рада выслушает ГПУ относительно задержания отдельных лиц

Верховная Рада приняла решение 12 января в ходе заседания парламента заслушать «информацию Генеральной прокураторы Украины относительно оснований возбуждения уголовных дел и взятия под стражу отдельных лиц».

Соответствующее постановление № 7545, инициированное нардепами от фракции ПР Александром Ефремовым и Игорем Шаровым, поддержали 408 из 427 народных избранников, зарегистрированных в сессионном зале, передает РБК-Украина.

Представители оппозиции согласились поддержать данное постановление при условии, что информацию будет предоставлять лично Генпрокурор Украины Виктор Прошка.