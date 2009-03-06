Наливайченко стал главой СБУ

Заметим, что в БЮТ против назначения проголосовали ведущие юристы, которые в течение последних месяцев вели судебные войны с Наливайченко: Андрей Портнов, Валерий Писаренко, Святослав Олийнык и Владимир Пилипенко. Кроме того, парламент назначил на 17 марта отчет Валентина Александровича по ситуации в СБУ перед народными депутатами.



До этого Валентин Наливайченко два с половиной года исполнял обязанности главы службы. 2 сентября 2008 года парламент уже отказывался назначать его, а еще месяц тому назад Президент отправлял, а через несколько дней забирал соответствующее представление на Валентина Александровича из Верховной Рады.



С самого утра о том, что сегодня появится полноправный глава СБУ, стали говорить представители БЮТ: соответствующее решение было принято на утреннем заседании фракции при участии Юлии Тимошенко. Несмотря на протесты некоторых депутатов, Юлия Владимировна сумела «убедить» коллег.



По словам источников в парламентской коалиции, целью назначения главы СБУ является попытка сделать его независимым от воли Президента Украины. Ведь человек, находясь в статусе и.о., не может полноправно и независимо исполнять свои обязанности. Детонатором такого решения якобы стали действия СБУ под руководством Валерия Хорошковского и Тиберия Дурдинца по захвату помещений «Нефтегаза» и «Укртрансгаза».

Поэтому сегодня депутаты рекомендовали главе СБУ безотлагательно пересмотреть кадровую политику относительно своих первых заместителей. Кроме того, Верховная Рада обязалась создать временную специальную комиссию по вопросам реформирования СБУ – в придачу к созданной вчера ВСК по расследованию инцидента в «Нефтегазе».

Наливайченко Валентин Александрович родился 8 июня 1966 года в Запорожье.

В 1990 году окончил филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко, получив специальность «филолог, преподаватель русского языка и литературы, преподаватель русского языка как иностранного».

Трудовую деятельность начал в качестве преподавателя кафедры русского языка в Киевском строительном институте. В 1991-92 гг. – заместитель директора по экономике, маркетингу и менеджменту Частного предприятия "Качество".

С 1992 по 1997 год работает в консульском отделе Посольства Украины в Финляндии. С 1998 по 2001 год – работает в Консульском управлении Департамента консульской службы МИД Украины (дошел до должности заместителя начальника управления).

С мая 2001 по ноябрь 2003 года – Генеральный консул Украины в США. Между ноябрем 2003 и февралем 2004 года – директор Департамента консульской службы. С февраля 2004 по январь 2006 года – заместитель министра иностранных дел Украины. С декабря 2005 по май 2006 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь.

С сентября 2005 года – первый заместитель главы Службы безопасности Украины – руководитель Антитеррористического центра при СБУ, с декабря 2006 года – исполняющий обязанностей главы СБУ.

Награжден медалью "За содействие в охране государственной границы Украины" (июль 2003) и орденом Ярослава Мудрого V степени (июнь 2007 года). Владеет английским и финским языками.

Женатый, имеет дочку.