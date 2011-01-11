В украинских СМИ наблюдается «стерилизация новостей» - эксперт

В украинском информационном пространстве наблюдается тенденция к стерилизации новостей. Об этом заявила научный директор Института массовой информации Виктория Сюмар, комментируя данные мониторинга крупных телеканалов и газет Украины, пишет «Немецкая волна».

По словам Сюмар, преследование оппозиции, правозащитников и активистов «предпринимательского Майдана», а также новости о росте безработицы и других социальных проблеммах, по словам авторов мониторинга за декабрь, единодушно не освещаются восьмью общенациональными телеканалами. Только СТБ и «5 канал» «временами становятся исключениями из этого правила».

Наибольшее умалчивание общественно важной информации и выборочное предоставление позитивов о власти, как сказала Сюмар, зафиксированно на «Первом национальном», который превратился в «абсолютно советский формат, который даже не является форматом времен Кучмы». Медиа-эксперт считает, что когда «Первый национальный» сообщает о такой общественно важной теме, как главный финансовый документ страны - государственный бюджет – «лишь устами премьер-министра, то идет речь о чрезвычайно серьезном доказательстве существования цензуры».

В то же время в печатной прессе авторы мониторинга отметили усиление «покупки новости» политиками и представление информации о преследовании оппозиции исключительно с позиций обвинения и без предоставления мнения самих преследуемых или их адвокатов. Если раньше медиа-эксперты отмечали тревожную тенденцию, то теперь, как отметила Сюмар, идет речь лишь об «очищенном, стерильном телевизионном пространстве и постоянном снижении степени соблюдения стандартов свободы слова в печатной прессе».