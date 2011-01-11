Рада дала за кабминовский закон о нацтелерадиокомпаниях всего один голос

Верховная Рада Украины отказалась принять и направила на доработку правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 14 закона Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно правовых основ деятельности национальных телерадиоорганизаций)».

Соответствующий проект инициированный Кабинетом Министров Украины, поддержал 1 из 427 народных избранников, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Проектом закона предусматривалось исключить часть четвертую статьи 14 закона Украины «О внесении изменения в статью 14 закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которой «уставы Национальной телекомпании Украины и Национальной радиокомпании Украины утверждаются законами, не согласуются с Конституцией Украины, Хозяйственным кодексом Украины, законом Украины «Об управлении объектами государственной собственности».