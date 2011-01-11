Янукович надеется на продолжительный диалог Украины и ЕС (ФОТО)

Политический диалог между Украиной и Евросоюзом требует продолжения контактов на высоком уровне.

Об этом сегодня заявил Президент Виктор Янукович в ходе встречи с европейским комиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, передает Интерфакс-Украина.

«Мы хорошо понимаем, что политический диалог между Украиной и ЕС требует продолжения контактов на высоком уровне», - сказал глава государства.

Янукович отметил, что будет рад встрече с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в апреле этого года на саммите по вопросам безопасного использования ядерной энергии в рамках мероприятий по случаю 25-й годовщины Чернобыльской трагедии.

Президент Украины назвал символичным тот факт, что его официальные встречи в новом году начинаются со встречи с представителем ЕС.

Говоря об итогах минувшего года, глава государства отметил, что Украина сделала в европейском направлении «много для того, чтобы настроится на последовательную работу», целью которой является объединение страны, утверждение свободы и демократии, наведение порядка в экономике и приведение ее «на надлежащий уровень развитых стран».

Янукович также выразил убеждение, что 2011 год станет годом радикальных реформ в Украине.

Глав государства отметил, что украинская власть осознает невозможность проведения экономических реформ без реформы политической системы. "Мы продолжаем работать, рабочая группа работает над подготовкой нового избирательного законодательства", - подчеркнул В.Янукович.

Фото пресс-службы Президента Украины