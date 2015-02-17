Боевики пытаются захватить Дебальцево, силовики не потеряли ни одной позиции

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение ночи с 16 на 17 февраля, наблюдалось незначительное уменьшение количества обстрелов позиций украинских войск. Количество обстрелов и их территория в очередной раз показывают, что враг всеми силами пытается захватить город Дебальцево. Но за сутки силовики не потеряли ни одной позиции

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации центра, террористы сосредоточились на Дебальцевском направлении. Под огонь артиллерии и минометов попали Попасная, Санжаровка, Чернухино. Трижды противник наносил удары из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по самому Дебальцево.

На Донецком направлении бандформирования вели минометный огонь по Опытному и вблизи Донецкого аэропорта.

На Мариупольском направлении террористы обстреляли Широкино.

В общем, в течение ночи противник 15 раз вел огонь по нашим позициям.

В целом за сутки террористы 21 раз обстреляли силы АТО из "Градов", 5 раз из артиллерии, 19 - из минометов и гранатометов.

Также стоит отметить, что в связи с обстрелами украинских позиций в районе населенных пунктов Счастье - Нижнетеплое, а также деятельности диверсионно-разведывательных групп противника, с целью предотвращения техногенной катастрофы, газоснабжение на участке газопровода Нижнетеплое - Обозное временно прекращено. В то же время поставка голубого топлива может быть быстро восстановлена после прекращения огня бандформированиями, проведения разминирования и ремонтных работ.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал о том, что боевики нарушают условия перемирия. На протяжении минувших суток наиболее активно вели обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на Дебальцевском и Мариупольском направлениях из стрелкового оружия, танков, минометов, ствольной артиллерии. Огонь открывался боевиками, российскими наемниками и военнослужащими РФ и на других участках.

Украинские войска отрывают исключительно ответный огонь.

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