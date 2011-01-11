Российские правозащитники требуют от Януковича освободить Луценко

Общероссийское общественное движение «За права человека» обратилось с открытым письмом к власти Украины с призывом освободить из-под ареста экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Общероссийское общественное движение «За права человека» рассматривает решение об аресте видного украинского общественного деятеля, журналиста Юрия Витальевича Луценко как проявление политически ангажированного правосудия и призывает к его немедленному освобождению, а организацию «Международная Амнистия» к признанию политических мотивов и нарушения прав на справедливый суд в деле Юрия Луценко», - сказано в открытом письме.

«Движение «За права человека» знает Юрия Витальевича Луценко с 2001 года, когда мы вместе действовали против незаконных ограничений прав языковых меньшинств и против авторитарных методов преследования оппозиции при тогдашних властях Украины, и нам очень жаль, что, как следует из имеющихся у нас данных, он стал жертвой политического злоупотребления правосудием. К сожалению, но на этом примере мы вынуждены констатировать, что в практику украинской общественной жизни вновь вернулись методы карательной юстиции, казалось, ушедшие в прошлое», - заявляют представители общественного движения.

Отмечается, что возбуждение уголовного дела против Луценко позволяет говорить о политической мотивированности происходящих преследований.

«Действия репрессивной машины, направленной против оппозиционера Юрия Луценко, показали, что нынешняя украинская юстиция спешно осваивает стандарты тоталитарной минской «юстиции», а также печально знаменитого «басманного правосудия», ставшего притчей во языцех уже не только в связи с процессами Ходорковского и Лебедева и других осужденных по «делу Нефтяной Компании «ЮКОС», но и в связи с теми судилищами, которые прошли недавно в российских городах над оппозиционерами», - сказано в открытом письме.

Активисты движения также заявили, что арест широко известного общественного деятеля – явный произвол, направленный на запугивание оппонентов.

«Нам очень жаль, что украинская юстиция так быстро отказалась от ориентации на европейские правовые нормы и столь стремительно равняется на политическое «правосудие» таких авторитарных или полуавторитарных государств, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан», - отмечают в организации.

«Мы призываем власти Украины, страны, борьбе народов которой за верховенство права и демократию мы столько лет искренне сочувствовали, отказаться от следования в тупик деспотического репрессивного режима, и сохранить приверженность приоритету прав и свобод человека и гражданина. Мы призываем немедленно гарантировать политзаключенному Юрию Витальевичу Луценко всю полноту его прав, обеспеченных ему Конституцией Украины и Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и отменить решение об его аресте, освободить его под уже имеющиеся поручительство украинских парламентариев», - говорится в письме к украинским властям.

Напомним, 5 января Апелляционный суд города Киева не удовлетворил жалобу экс-главы МВД Юрия Луценко на решение Печерского суда об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.