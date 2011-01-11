Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила соболезнования в связи со смертью Михайлины Коцюбинской.

Об этом сообщает пресс-служба Тимошенко.

«Госпожа Михайлина была из когорты настоящих борцов за свободу Украины, без преувеличения могу сказать, что она была и останется в нашей памяти одним из символов бессмертия украинской нации, сохранения ее нравственных основ. Михайлина Коцюбинская всю свою жизнь посвятила борьбе за независимость нашей страны, за то, чтобы Украина состоялась как правовое и демократическое государство», - говорится в сообщении лидера «Батькивщины».

Тимошенко также подчеркнула, что советская тоталитарная система тщетно пыталась сломать Коцюбинскую, запрещала ее книги, увольняла с работы.

«Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким Михайлины Коцюбинской, всем, кто знал и любил эту выдающуюся женщину, всем гражданам, которые ценят ее вклад в украинскую историю. Вечная память Михайлине Коцюбинский!», - сказала Тимошенко.

Напомним, известный украинский филолог и литературовед Михайлина Коцюбинская ушла из жизни 7 января.