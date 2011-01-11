Пресс-конференция в «Главреде»: Перспективы сотрудничества Украины и ЕС

12 января, в 11.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Украина-ЕС: перспективы дальнейшего сотрудничества» p>

В пресс-конференции примут участие: p>

- Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов,

o: p> p>

- Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач,

o: p> p>

- Политический аналитик, эксперт-международник Александр Палий.

O: p> p>

Напомним, что 10-11 января в Украине находится европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле. Во время этого визита обсуждались вопросы дальнейшего развитие отношений Украины и Европейского Союза в 2011 году.

O: p> p>

Адрес редакции: г. Киев, ул. Сретенская, 2/8 p>

Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. P>

Справки по телефонам: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

O: p>