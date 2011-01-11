Рада поддержала концепцию государственной информационной политики

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект «О Концепции государственной информационной политики». За соответствующий проект проголосовали 315 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Принятие закона обусловлено необходимостью определения основных направлений, принципов и принципов государственной информационной политики Украины, механизмов ее реализации, а также приоритетов развития информационной сферы.

Согласно документу, государственная информационная политика направлена на выполнение следующих задач:

обеспечение развития отечественной информационной сферы с целью укрепления целостности страны на основе общественных ценностей, стоящих идей;

неуклонное обеспечение конституционного права каждого на получение, использование, распространение и хранение информации, на свободное выражение своих взглядов, в том числе в средствах массовой информации;

обеспечение развития гражданского общества, его демократических институтов, в частности свободного и беспрепятственного функционирования средств массовой информации, а также создание системы общественного вещания, содействие развитию социально ответственной журналистики;

формирование демократически ориентированного общественного сознания, содействие развитию духовности, культурных, образовательно-воспитательных и моральных принципов, повышение интеллектуального потенциала украинского народа, сохранения национальной и культурной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины;

обеспечение защиты на должном уровне прав собственности на информацию, авторских и смежных прав, что не будет препятствовать свободному выражению взглядов и убеждений, развития творчества, научной деятельности и т.п.;

гарантирование соблюдения права человека на защиту от информационной продукции, что негативно влияет на физическое, психическое, интеллектуальное и нравственное развитие человека;

проведение открытой информационной политики в публичном секторе, которая заключается в доведении до общественности полной и объективной информации о внутренней и внешней политике Украины, урегулирования на законодательном уровне вопроса о праве на доступ к информации, в частности к информации, которая представляет общественный интерес;

обеспечение развития и функционирования украинского языка, в частности в средствах массовой информации, гарантирование свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины;

продвижение интересов Украины в европейском и мировом пространстве, утверждение ее положительного международного имиджа;

обеспечение информационного суверенитета Украины.