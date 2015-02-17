У Порошенко говорят о "другом сценарии" из-за невыполнения Минских соглашений

Россия, ЛНР и ДНР не выполняют Минские договоренности о прекращении огня, в результате чего рушится надежда на мир, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый.

Об этом передает УНИАН.

"К сожалению, и Российской Федерацией, и ДНР, и ЛНР договоренности (от 12 февраля) не выполняются. Фактически рушится надежда на мир, и такое развитие событий приводит к дальнейшей эскалации и, очевидно, возвращению к другому сценарию", - подчеркнул Чалый.

Напомним, ранее сообщалось, что на окраинах Дебальцево идут бои, украинские военные удерживают свои позиции. Также есть боевые столкновения в районе железнодорожного вокзала.

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