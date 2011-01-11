Украина и Польша проведут двусторонние консультации во время Евро-2012

Органы юстиции Украины и Польши договорились о проведении консультаций относительно общих действий во время чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках двусторонней встречи министров юстиции Александра Лавриновича и Кшиштофа Квятковского.

По мнению министров, Украине и Польше желательно унифицировать процедуры, от которых зависят срока рассмотрения дел в судах.

Кроме того, стороны намерены приблизить механизмы депортации лиц, которые будут нарушать общественный порядок во время проведения финальной части Евро-2012.

Лавринович и Квятковский выразили уверенность, что проведение таких консультаций будет иметь позитивные последствия для взаимодействия и оказания правовой помощи компетентными учреждениями юстиции во время чемпионата.