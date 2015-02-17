Семенченко призвал к "решительным действиям" под Дебальцево

Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко призвал к немедленным решительным действиям в районе Дебальцево.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Я как командир батальона, народный депутат, первый заместитель головы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны настаиваю на решительных действиях по деблокированию сил АТО в районе Дебальцево и выравниванию линии фронта", - заявил он.

Семенченко объяснил свой призыв тем, что в последние часы ситуация в этом районе серьезно осложнилась.

"Ситуация в районе Дебальцево очень сильно осложнилась за последние часы. То, что можно было сделать вчера, уже нельзя сделать сегодня. Дальнейшее промедление с решительными действиями может стоить очень дорого. Просто статично удерживая позиции, мы не добьемся своих целей и наоборот можем прийти к катастрофе", - подчеркнул он.

Комбат также отметил, что не может "по ряду причин, прежде всего военного характера, выводить на всеобщее обсуждение реальное состояние дел".

Семенченко призвал "объединить усилия", чтобы "сохранить костяк армии, а территории мы всегда сможем вернуть".

"Силы АТО, Нацгвардия, ВСУ, батальон "Донбасс" до конца готовы выполнить свой долг. Обращаемся к Верховному Главнокомандующему с просьбой принятия немедленного решения, нанесения мощного удара по российско-террористическим войскам, выводу блокированных частей и выравниванию линии фронта", - заявил он.

"Главное – сохранить костяк боеспособных частей. Мы готовы выполнить любой приказ. Мы не допустим никакой паники, но настало время действовать", - подчеркнул Семенченко.

Напомним, по данным штаба АТО, боевикам удалось прорвать оборону украинских военных и завязать уличные бои на окраинах Дебальцево.