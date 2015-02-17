Семенченко призвал к "решительным действиям" под Дебальцево

Командир "Донбасса" призвал объединить усилия и деблокировать силы АТО в районе Дебальцево.
Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко призвал к немедленным решительным действиям в районе Дебальцево.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Я как командир батальона, народный депутат, первый заместитель головы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны настаиваю на решительных действиях по деблокированию сил АТО в районе Дебальцево и выравниванию линии фронта", - заявил он.
Семенченко объяснил свой призыв тем, что в последние часы ситуация в этом районе серьезно осложнилась.
"Ситуация в районе Дебальцево очень сильно осложнилась за последние часы. То, что можно было сделать вчера, уже нельзя сделать сегодня. Дальнейшее промедление с решительными действиями может стоить очень дорого. Просто статично удерживая позиции, мы не добьемся своих целей и наоборот можем прийти к катастрофе", - подчеркнул он.
Комбат также отметил, что не может "по ряду причин, прежде всего военного характера, выводить на всеобщее обсуждение реальное состояние дел".
Семенченко призвал "объединить усилия", чтобы "сохранить костяк армии, а территории мы всегда сможем вернуть".
"Силы АТО, Нацгвардия, ВСУ, батальон "Донбасс" до конца готовы выполнить свой долг. Обращаемся к Верховному Главнокомандующему с просьбой принятия немедленного решения, нанесения мощного удара по российско-террористическим войскам, выводу блокированных частей и выравниванию линии фронта", - заявил он.
"Главное – сохранить костяк боеспособных частей. Мы готовы выполнить любой приказ. Мы не допустим никакой паники, но настало время действовать", - подчеркнул Семенченко.
Напомним, по данным штаба АТО, боевикам удалось прорвать оборону украинских военных и завязать уличные бои на окраинах Дебальцево.