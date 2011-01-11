Регионал рассказал, когда Украина прочувствует эффективность нынешней власти

Украина ощутит результаты эффективности работы нынешней власти уже через год. Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов Вадим Колесниченко, сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР.

«Как бы ни было сложно, мы реализуем все необходимые программы, буквально через полгода-год Украина ощутит результат эффективности этой работы», – заявил Колесниченко.

Он отметил, что главное, что удалось сделать власти в прошлом году – это выстроить управленческую вертикаль.

«Самое резкое, самое серьезное за прошедший год – это то, что власть смогла выстроить вертикаль. И это признало все мировое сообщество, это было сделано очень оперативно и очень эффективно, потому что за пять лет безвластия в стране мы не только потеряли тенденцию движения вперед, мы стагнировать начали, и, по сути, встал вопрос о государственности Украины», - подчеркнул «регионал».

Он также заявил, что Виктор Янукович за 10 месяцев своей президентской каденции смог «реализовать большую часть своих обещаний в реальные дела».

«Конкретные реформы, независимо от того, что это ударяет по политическому рейтингу по одной простой причине - и Янукович, и Партия регионов очень хорошо представляют ситуацию, которая нам оставлена: либо мы это сегодня делаем, либо шансов у Украины не будет», - заявил депутат.