Посол США: Россия и боевики нарушили Минские договоренности

Америка рассматривает действия боевиков и регулярной российской армии, которая воюет на стороне террористов на Донбассе, как нарушение Минских договоренностей.

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью CNN, передает ТСН.

"Мы считаем, что действия России не достаточны, чтобы соответствовать обязательствам, которые Россия взяла на себя как часть Минских соглашений", - сказал Пайетт.

Американский посол напомнил, что уже сейчас в конфликте на Донбассе принимают участие регулярные российские войска.

"В пятницу мы заметили присутствие регулярных российских войск в перестрелках, которые продолжились и после подписания Минских договоренностей, что является попыткой со стороны сепаратистов и российских сторонников захватить район Дебальцево, расположенный, стоит отметить, далеко вне линии разграничения, которую предусматривали соглашения 19 сентября и которую Россия обещала придерживаться", - заявил посол.

Пайетт также отметил, что Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, которой Европа не видела десятилетиями.

Поэтому, как сообщил посол, США заинтересованы в соблюдении Минских договоренностей, чтобы гуманитарная помощь могла приходить по назначению.

"Чтобы невинные жертвы этого насилия, которое Россия и ее уполномоченные принесли на территорию Донбасса, могли вернуться к нормальной жизни", - резюмировал он.

Напомним, ранее посол США в Украине показал спутниковые снимки с российскими танками под Дебальцево.