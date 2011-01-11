С 2012 г. жертвам нацистов будут делать бесплатные ремонты в квартирах

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О жертвах нацистских преследований», согласно которому с 2012 г. предусмотрено проведение внеочередного бесплатного капитального ремонта собственных жилых домов и квартир. Соответствующий проект, инициированный народными депутатами от Партии регионо Василием Харой и Ярославом Сухим, поддержали 338 из 427 народных избранников, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Законодательным актом изложена статья 6-2 действующего закона (Льготы бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами) в следующей редакции:

«Бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, предоставляются следующие льготы:

8) внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и квартир и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир».

Закон вступает в силу с 1 января 2012 г.