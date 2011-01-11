Янукович: 2011 год - год радикальных реформ

В Украине 2011 год станет годом радикальных реформ.

Об этом сказал Президент Виктор Янукович в ходе встречи с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня реформы в Украине - уже реальность, а не декларация намерений», - сказал Янукович.

«Я абсолютно убежден, что 2011 год станет годом радикальных реформ в Украине», - добавил он.

Он напомнил, что рабочая группа по подготовке нового избирательного законодательства продолжает работать.

Президент также отметил, что его первая встреча на международном уровне в новом году произошла именно с представителем Еврокомиссии.