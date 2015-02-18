Театр на Донбассе: боевики изображают отвод тяжелого вооружения

В зоне АТО на Донбассе боевики изображают отвод тяжелого вооружения, зафиксированного достигнутыми в Минске соглашениями.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что "восточнее Луганска зафиксирована на марше группа бронетехники, двигавшаяся в южном направлении".

По данным военного эксперта, "в составе группы - три танка, четыре БМП-2, одна БМП-1 и два БТР-80, пять крытых грузовиков".

"Данная "демонстрационная" группа террористов по "выполнению минских соглашений" призвана изображать "отвод тяжелого вооружения" российско-террористическими войсками".

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что возле поселка Фащевка (Луганская область) боевики безуспешно пытались атаковать блокпост украинских силовиков, потеряли БМП и БТР.