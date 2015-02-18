"Полицаями" ЛНР руководит замкомандующего Сухопутных войск России - СМИ

Заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС России Александр Ленцов является "командиром подразделения народной милиции" так называемой ЛНР.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные СМИ террористов.

"Российские СМИ и журналисты боевиков сняли на видео наемников в районе Дебальцево. Среди них на камеры "засветился" и российский генерал-лейтенант Ленцов", - отмечает агентство.

Обратим внимание, что "на видео интернет-ресурса боевиков он подписан как "командир подразделения народной милиции ЛНР".

Стоит отметить, что на его военной форме нет никаких шевронов российской армии, заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ одет в обычный камуфляж и шапку-ушанку, как и другие террористы.

На видео Ленцов появляется с 10 минуты

По данным украинских СМИ на Донбасс российский генерал прибыл еще 26 сентября прошлого года. Он якобы должен был обеспечить реализацию предыдущих минских договоренностей.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе города Попасная Луганской области боевиками руководит начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Сергей Кузовлев.

Фото: mil.ru, видео: youtube.com