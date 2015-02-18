"Полицаями" ЛНР руководит замкомандующего Сухопутных войск России - СМИ

Военный якобы был замечен в районе города Дебальцево.
Заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС России Александр Ленцов является "командиром подразделения народной милиции" так называемой ЛНР.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные СМИ террористов.
"Российские СМИ и журналисты боевиков сняли на видео наемников в районе Дебальцево. Среди них на камеры "засветился" и российский генерал-лейтенант Ленцов", - отмечает агентство.
Обратим внимание, что "на видео интернет-ресурса боевиков он подписан как "командир подразделения народной милиции ЛНР".
Стоит отметить, что на его военной форме нет никаких шевронов российской армии, заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ одет в обычный камуфляж и шапку-ушанку, как и другие террористы.
На видео Ленцов появляется с 10 минуты
По данным украинских СМИ на Донбасс российский генерал прибыл еще 26 сентября прошлого года. Он якобы должен был обеспечить реализацию предыдущих минских договоренностей.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе города Попасная Луганской области боевиками руководит начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Сергей Кузовлев.
Фото: mil.ru, видео: youtube.com