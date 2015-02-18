Двойная игра Путина на Донбассе: призывает к миру, управляя войной - западные СМИ

18 февраля 2015, 15:04

Под звуки дипломатических призывов к миру на Донбассе в Кремле продолжают направлять военные действия.

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин ведет двойную игру, с одной стороны, через своих дипломатов призывая к миру на Донбассе, с другой – управляя войной и направляя туда военных.

Об этом говорится в статье Der Spiegel, передает ZN.UA.

Журналисты напоминают, что на заседании Совбеза ООН именно Россия призывала принять резолюцию об обязательном выполнении Минских договоренностей, хотя эскалация насилия происходила по указанию из Кремля.

Как заявлял посол США в Украине Джефри Пайетт, солдаты российской армии принимают участие в боях, и у дипломатов есть доказательства этого.

По мнению американцев, попытки дипломатов уладить конфликт на Донбассе провалились – террористы хоть и уговорили "нормандскую четверку" перенести перемирие за два дня, но не смогли за это время захватить Дебальцево, а потому война продолжается до сих пор, и это значит, что пора переходить к запасному плану, на котором настаивают сенаторы США.

Он предусматривает, в частности, передачу американского оружия Украине.

Журналисты отмечают, что дискуссия об оборонных средствах для украинских военных будет расти. Тем более, что за это выступает новый министр обороны США Эштон Картер, который вчера принял присягу.

Также вооружить Украину призывают Госсекретарь Джон Керри и вице-президент Джо Байден.

Президент Барак Обама до сих пор занимает сдержанную позицию и учитывает опрос компании Gallup, результаты которого свидетельствуют, что 44% американцев считают агрессию России против Украины угрозой и для США.  При этом 84% опрошенных заверили, что война в Сирии  более опасна для Америки.

В Белом доме опасаются, что Путин попытается втянуть Запад в конфликт на Донбассе.

"Но Путин уже это сделал, заявив, что США уже вооружают Украину", - говорится в статье.

Американский эксперт из Института Брукингса Джереми Шапиро предполагает, что Украина "не важна для США", поэтому Вашингтон может пойти на диалог с Кремлем о новой системе международной безопасности и разделении Европы.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что украинские войска выполнили свою задачу в районе Дебальцево, которая была необходима для успеха во время переговоров в Минске и после их окончания.

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