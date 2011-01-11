«Регионы» признали, что прошлый год был непростым

В прошлом году команда Президента Украины бросила все силы на повышение уровня жизни граждан, тем не мене год получился очень непростым. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов, сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР.

«Детальный анализ результатов работы власти за 2010 год еще впереди. Если же очертить пунктиром первые итоги, то нужно отметить: Украина прожила непростой год. Команде Президента Виктора Януковича, которая получила власть в результате демократического всенародного волеизъявления, пришлось преодолевать многочисленные трудности, прежде всего, в финансово-экономической и бюджетной сферах, не позволившие, как бы нам этого ни хотелось, в кратчайший срок добиться значительного повышения уровня жизни людей», - сказал Ефремов.

При этом он отметил, что «власть не пыталась подменить работу над проблемами сладкими речами, а честно говорила народу правду».

«Слишком многое упущено нашими предшественниками, поэтому в кратчайшей перспективе и, надеюсь, не на длительный период стране придется жить в режиме довольно жесткой экономии, чтобы провести назревшие изменения в жизни государства и общества», - пояснил он.

«В минувшем году были сделаны важные шаги в этом направлении. После 15-процентного падения валового внутреннего продукта Украины в 2009 - рост ВВП за 2010 год превысит 4% при инфляции менее 9%. Стабилизирована финансовая ситуация. Накоплен достаточный ресурс средств в Госказначействе, что позволило ритмично и в полном объеме профинансировать расходы государства, в первую очередь социальные», – сообщил политик.

По словам Ефремова, проведен также аудит финансово-экономических результатов работы предыдущего правительства.

«Замечу, что результат аудита привел в состояние шока не только отечественных, но и западных специалистов. Но это эмоциональная реакция. А правовую оценку деяниям прежней власти дадут правоохранительные органы. Что в свою очередь является сигналом для тех чиновников, которые и сегодня не против путать государственные средства с содержимым личного кармана», – подытожил «регионал».

Напомним, по мнению народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко, Украина ощутит результаты эффективности работы нынешней власти уже через год.