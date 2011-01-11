РФ и США договорились о сотрудничестве в мирном использовании атома

Сегодня, 11 января, вступило в силу соглашение между РФ и США о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергетики.

Соответствующими дипломатическими нотами обменялись замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Байерли, передает ИТАР-ТАСС.

«С вступлением в силу Соглашения 123 в наших отношениях открывается важная страница, позволяющая наращивать сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики», - сказал российский дипломат.

«Данное соглашение создает правовые рамки, отсутствовавшие до сих пор, для реализации целого ряда программ в области мирного атома», - добавил он.

По словам Рябкова, «это решение будет иметь позитивный эффект для успешного сотрудничества России и США и в других областях».