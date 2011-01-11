В феврале Табачник расскажет депутатам о будущем украинских школьников

В Верховную Раду Украины 4 февраля 2011 г. будет вызван министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник. Об этом во время брифинга сообщил вице-спикер ВР Николай Томенко, пишет «РБК-Украина».

«Парламент должен вызвать министра образования, мы должны услышать, что ждет школьников в следующем учебном году. Я буду настаивать, чтобы 4 февраля, а 1 февраля открывается новая сессия, чтобы мы в пятницу (4 февраля) заслушали министра образования и науки, чтобы он объяснил, какой будет государственная политика в сфере образования», - заявил Томенко.

По его словам, на данный момент в сферу образования «вернулась коррупция... в частности в сферу государственного заказа... мы видим, как продолжается зачистка ректоров... а если будет принята новая версия закона об образовании, то вузы станут подразделениями Министерства образования, где уже не будет независимых ректоров и студентов».

Напомним, в 2011 году Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины намерено на 42% сократить госзаказ при поступлении в вузы на основе полного общего среднего образования по сравнению с 2010 годом.