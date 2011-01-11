Переговоры об ассоциации с ЕС завершатся в 2011 году - Клюев

Украина приложит максимум усилий для ускорения процесса переговоров по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание зоны свободной торговли.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев на встрече с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, передает РБК-Украина.

По его словам, этот переговорный процесс может успешно завершиться уже в 2011 году.

Клюев также заявил о важности для Украины других шагов сближения с ЕС, в частности, подписания договора о безвизовом режиме.