В России "план Барбаросса" по захвату украинских территорий готовили еще до побега Януковича – СМИ

Планы своеобразного блицкрига по захвату украинских территорий на юго-востоке страны в России готовились в начале февраля 2014 года, еще до побега экс-президента Януковича из страны, заявил главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Об этом он рассказал в эфире "Эха Москвы", передает Укринформ.

По информации редакции издания, этот своего рода план "Барбаросса" был подготовлен для Кремля в окружении крупнейшего российского олигарха Константина Малофеева предположительно в период с 4 до 15 февраля 2014 года, еще до свержения режима Виктора Януковича.

"Это сценарий: в этих условиях представляется правильным сыграть на центробежных устремлениях различных регионов страны с целью в той или иной форме инициировать присоединение ее восточных областей к России. Доминантными регионами для приложения усилий должны стать Крым и Харьковская область", - процитировал текст документа Муратов.

По его словам, в преамбуле документа подчеркивается, что Янукович - человек невысоких морально-волевых качеств: "Он боится сдавать пост президента и одновременно готов разменять силовиков на гарантии сохранения поста президента и своей неприкосновенности. Дальше говорится, что Россия обязана вмешаться в вопрос по поводу территориальной целостности Украины".

Мотивом в сценарии называется риск для России потерять не только украинский рынок сбыта энергоносителей, но даже косвенный контроль над газотранспортной системой Украины. Это поставит под удар позиции "Газпрома" в Центральной и Южной Европе, нанеся огромный ущерб российской экономике, указывается в документе.

Кроме того, в нем обращается внимание на необходимость "выстроить пиар-стратегию, которая бы акцентировала вынужденный характер соответствующих действий России на востоке Украины и на юге Украины", - сообщил Муратов.

По его мнению, люди, которые писали сценарий, обладают "макиавеллистическим талантом политической интриги". В подтверждение он приводит три главных лозунга, которые авторы документа предлагали выдвигать с помощью украинского народа на востоке Украины и в Крыму. "Первое - требование федерализации или даже конфедерализации в качестве гарантии для данных регионов от вмешательства прозападных и националистических сил в их внутренние дела. Затем - независимое от Киева вступление восточных и юго-восточных областей на региональном уровне в Таможенный союз. И затем - прямая суверенизация с последующим присоединением к России - единственному гаранту устойчивого экономического развития и социальной стабильности", - процитировал Муратов.

Таким образом, подытоживает редактор "Нового времени", если судить по тому, что произошло, то и лозунги, и переход от Крыма к востоку Украины были предсказаны в этом сценарии. Он также напомнил, что такие "деятели" ДНР" как Игорь Гиркин и Александр Бородай в свое время работали у Константина Малофеева.

Полный текст имеющегося в распоряжении "Новой газеты" документа редакция издания намеревается опубликовать в следующую среду.

В Украине против Малофеева возбуждено уголовное дело, а США и Евросоюз включили его в санкционные списки.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что у России были планы по захвату Крыма невоенным путем еще в начале 1990-х годов.