ГПУ возбудила дело по закупке вакцин при Кабмине Тимошенко

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые в 2009 году заключили с Министерством здравоохранения договор на поставку 450 тыс единиц вакцины иностранного производства для профилактики тяжелых заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает Интерфакс-Украина.

Установлено, что медпрепарат был приобретен по завышенным ценам. В результате таких махинаций государству причинен ущерб на сумму более 50 млн грн, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в 2009 году Министерство здравоохранения возглавлял Василий Князевич.