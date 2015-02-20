Во время отвода войск из Дебальцево был целый ряд провалов - эксперт

Добровольческие батальоны, журналисты и Генштаб оказались совершенно не готовы к действиям во время отхода из Дебальцево.

Такое мнение выразил военный эксперт Дмитрий Тымчук в комментарии "Новому Времени".

"Я шокирован работой добровольческих батальонов. Штаб АТО попросил не сообщать о том, что начался вывод войск из Дебальцево с шести часов утра. Идет обстрел Дебальцево, противник осуществляет огневой контроль всех дорог, которые ведут к нему. Понятно, что как только противник получает информацию о том, что наши войска выводятся из Дебальцево, он вместо того, чтобы вслепую лупить по городу, начинает обстреливать пути, которые ведут из него. А на марше войска расстреливаются запросто", - подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что "представители руководства некоторых добровольческих батальонов стали рассказывать о том, что начался вывод войск из Дебальцево".

"Подключились гражданские, журналисты, которые рассказали, какие подразделения выводятся, какие остаются. Противнику не нужно проводить разведывательные операции – достаточно открыть соцсети или включить украинское ТВ", - заявил он.

Кроме того, Тымчук выразил уверенность, что Минские соглашения не имеют шансов на реальное выполнение.

"После аналогичных соглашений в сентябре было абсолютно понятно, что мирные переговоры никакого смысла не имеют, пока Россия не признала своей ответственности за события в Донбассе. ДНР и ЛНР не являются субъектами переговоров по простой причине – они не самостоятельные игроки. Они могут подписываться под чем угодно. Однако, никаких гарантий выполнения взятых обязательств они дать не могут, поскольку решения принимаются не в Донецке или Луганске, а в Москве", - подчеркнул эксперт.

"В связи с этим возникает вопрос, чем занималось украинское высшее военно-политическое руководство на протяжении как минимум месяца? В январе мы видели наступление по всем фронтам, при том, что еще в середине октября наш верховный главнокомандующий, то есть президент, поставил задачу организовать три линии обороны вдоль фронта. Но мы видим, что противнику удается успешно наступать. В связи с этим возникает вопрос уже к исполнителям поставленной задачи, то есть генеральному штабу.По целым секторам были доклады о полной готовности. Но насколько это существует не на бумаге, а в реальности – мы наблюдали сейчас", - резюмировал Тымчук.

Напомним, вчера, 19 февраля, главе государства сообщили об окончании вывода украинских войск из Дебальцево.