Джарты даже не хочет говорить об отставке

Председатель Совмина Крыма Василий Джарты не намерен уходить в отставку с должности премьера АРК и в ближайшее время собирается обсудить с Президентом Виктором Януковичем свою дальнейшую работу на этом посту.

Как передает УНИАН, об этом Джарты заявил сегодня в Симферополе после посещения предприятия «Крымтроллейбус».

Отметим, это был его первый визит после продолжительной болезни и появившейся в ряде СМИ информации о возможной отставке.

«Скептики говорили, что я ухожу, и отставка у меня в ближайшее время, - я не хотел бы даже об этом говорить», - сказал Джарты.

«Я связываю свою судьбу с Крымом и крымчанами, хочу здесь работать и проявить себя как человек, как личность, как профессионал своего дела совместно с командой, совместно с крымчанами», - добавил он.

«Я буду обсуждать (с Януковичем - ред.) дальнейшую работу в Автономной Республике Крым», - подчеркнул глава Крымского правительства.

Напомним, премьер Крыма вышел на работу накануне, 10 января.