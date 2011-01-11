Админарест Лимонова обжаловали в суде

Адвокат оппозиционера Эдуарда Лимонова обжаловал 15-суточный админарест своего подзащитного в Гагаринском районном суде Москвы.

Об этом сообщил Интерфаксу глава исполкома «Другой России» Александр Аверин.

«В Гагаринский суд направлена кассационная жалоба адвоката Алексея Орлова на решение 214-го судебного участка об административном аресте сроком на 15 суток Лимонова», - рассказал он.

Напомним, суд 31 декабря постановил заключить Лимонова под стражу на 15 суток за попытку провести несанкционированный митинг на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции РФ.