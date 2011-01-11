В Раде ищут взрывное устройство

Сообщение от неизвестного мужчины о заминировании парламента поступило сегодня, 11 января, приблизительно в 14:00 по спецлинии «102».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в городе Киеве.

После получения информации, в ВР немедленно выехали следственно-оперативные группы и взрывотехническая служба, которые сейчас работают на месте.

Как сообщалось ранее, охрана Верховной Рады Украины впервые за всю историю попросила журналистов на время перерыва, до 16:00, покинуть помещение Верховной Рады Украины.

Представители милиции, которые стоят возле ВР, запрещают находиться на площади перед парламентом. Они также не дают никаких официальных объяснений.