Добкин уже поставил задачу харьковской ПР победить на выборах в 2012 году

Глава Харьковской облгосадминистрации, руководитель областного отделения Партии регионов Михаил Добкин поставил перед своей партийной организацией задачу победить во всех 14 избирательных округах на выборах в Верховную раду.

Как сообщили в пресс-службе областного отделения ПР, эту задачу Добкин поставил перед делегатами ХXІ конференции Харьковской областной организации Партии регионов.

Несмотря на то, что выборы будут в 2012 году, сказал Добкин, работать над победой следует начинать уже сегодня.

«Какой состав будет избран - так Верховная Рада и будет работать. Перед нами уже с сегодняшнего дня стоит задача - максимально активизировать работу на округах, депутаты всех уровней должны чётко знать и понимать, как будет выстроена система взаимодействий на выборах 2012 года», - подчеркнул Добкин.

Он также поставил задачу до середины февраля «полностью определиться с кандидатами по всем мажоритарным округам от Харьковской области, которых по нынешнему законодательству должно быть 14: 7 от города и 7 от области».

«Я уверен, что задача, которую мы поставим перед собой, - это победа во всех 14 избирательных округах», - резюмировал он.