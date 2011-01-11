ВС Беларуси отказался рассматривать дело о выборах президента

Верховный суд Беларуси отказал экс-кандидату в президенты страны Григорию Костусеву в рассмотрении иска о признании недействительными результатов выборов президента республики.

Об этом сообщил помощник председателя суда Александр Руденко, передает Би-би-си.

«В возбуждении дела по жалобе Костусева было отказано в связи с тем, что данный вопрос не является подведомственным для Верховного суда», - сказал Руденко.

Напомним, президентские выборы прошли в Беларуси 19 декабря. Победу на них одержал Александр Лукашенко.