Тимошенко поговорила с Фюле о демократии

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встретилась сегодня с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, сообщает пресс-служба экс-премьера Украины.

В ходе встречи Тимошенко заявила, что укрепление демократии и стратегический курс на евроинтеграцию остаются главными приоритетами для ее политической силы, особенно в самое тяжелое время испытаний для демократии.

«Сегодня нас тревожит, чтобы то время, когда мы находимся в оппозиции, не было потерянным для настоящей европейской интеграции Украины. У меня хватит политической воли и внутренней свободы для того, чтобы сделать Украину более демократической и более европейской, а наших граждан - более свободными и зажиточными», - сказала она.

В свою очередь, Фюле отметил, что приближение Украины к ЕС зависит от соблюдения принципов демократии, верховенства права и прав человека.

Тимошенко и Фюле договорились в ближайшее время провести следующую встречу в Брюсселе.