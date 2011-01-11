БЮТ обеспокоен религиозными притеснениями

В Блоке Юлии Тимошенко и партии «Батькивщина» обеспокоены притеснениями Киевского патриархата и безответственной политикой Президента Виктора Януковича в религиозной сфере.

«В Блоке Юлии Тимошенко и партии «Батькивщина» крайне встревожены информацией о негативных явлениях в межконфессиональной ситуации в Украине. Эти явления являются прямым следствием безответственной и безграмотной политики Януковича в религиозной сфере», - говорится в сообщении пресс-службы БЮТ.

«Действующий Президент поразительно отличается от своих предшественников, которые хоть и имели свои конфессиональные симпатии на фоне отсутствия единства в украинском православии, но все же проводили более-менее сбалансированную политику, сохраняли равную дистанцию между властью и всеми религиозными юрисдикциями», - отмечают в БЮТ.

При этом пресс-служба отмечает, что «Янукович нарушает нормы Конституции о равном отношении власти к различным религиозным организациям. На такие настроения мгновенно реагирует вся его чиновническая вертикаль, которая на местах начала действовать так, как и Янукович в центре: для одной конфессии создаются преференции, в отношении других – унижения и дискриминация».

В частности, отмечается, что «из разных областей поступает тревожная информация о причастности власти к рейдерским атакам на храмы УПЦ Киевского патриархата и запрещении этой конфессии проводить службы на территории кладбищ, государственных и коммунальных учреждений».

«На фоне политического раздора и искусственного расшатывания целостности Украины островом спокойствия и надежды является межконфессиональный мир и согласие», - заявляют в БЮТ отмечая, что «Янукович обязан нести ответственность за сохранение этого мира и спокойствия в многоконфессиональном государстве, а не провоцировать сознательно конфликты в одной из наиболее чувствительных сфер жизни».

«БЮТ-Батькивщина» требует «от Януковича немедленно прекратить такую разрушительную политику, из-за которой нарушается право на свободу совести и оскорбляются религиозные чувства людей».