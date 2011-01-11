Рада приняла закон о совместном имуществе супругов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменения в статью 61 Семейного кодекса Украины» относительно объектов права совместной собственности супругов.

Как передает УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 274 народных депутата из 418 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что объектом права совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации. Закон вступает в силу через десять дней после дня его опубликования.